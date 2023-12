Larissa Pauluis 4e du Grand Prix en dressage avec Flambeau

Triple championne de Belgique en titre, Larissa Pauluis a été notée à 72,500 % et termine au pied d'un podium dominé par la Britannique Charlotte Frey sur Everdale, lauréate en 76,152 %. Médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo, championne du monde et d'Europe, Charlotte Frey a devancé l'Allemand Taphael Netz (Great Esacape Camelot) 2e avec 73,152 % et l'Allemande Marlies van Baalen (Habibi) 3e avec 73,109 %.

Charlotte Defalque (Botticelli), vice-championne de Belgique, est 8e avec 71,500 %, Flore De Winne (Flynn) 10e (70,891 %), Domien Michiels (Intermezzo) 11e (70,370%) et Jorinde Verwimp (Charmer) 17e (64,391%).