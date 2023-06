Laurane Sinnesael 12e et Clémence Hulpiau 14e des Mondiaux sprint de descente de rivière

Clémence Hulpiau et Laurane Sinnesael, les deux kayakistes belges qualifiées en finale des championnats du monde de kayak de descente de rivière, dans la discipline du sprint, ont terminé au-delà du top 10, dimanche, à Augsbourg, en Allemagne.

Toutes deux qualifiées samedi au terme de leurs deux descentes des séries, Sinnesael a fini 12e (69.79) et Hulpiau 14e (71.06), terminant à plus de 3 secondes du podium de la finale. Le titre mondial du sprint est revenu à la Tchèque Marie Nemcova (66.50), devant l'Italienne Guilia Formenton (66.64) et la Française Lise Vinet (66.64).

Chez les messieurs, Léo Montulet et Martin Marien avaient été éliminés au terme de leurs deux descentes des séries de samedi.