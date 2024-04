Les 50 points de Joel Embiid relancent les Sixers dans leur série face aux Knicks

Philadelphie a empoché son premier point dans sa série au premier tour des playoffs face à New York (2-1) en remportant le match 3 (125-114) jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Joel Embiid a affolé les compteurs avec une sortie à 50 points, 8 rebonds et 4 assists, alors qu'il souffre d'une paralysie faciale et a dû jouer avec d'épaisses genouillères.