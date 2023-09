Les championnats dames et messieurs de hockey reprennent leurs droits dimanche

C'est ce dimanche que l'ION Hockey League, les championnats de hockey de Division Honneur dames et messieurs, reprendra ses droits. Qui pour succéder à l'exceptionnel doublé réussi par la Gantoise en mai dernier, dans une saison où Red Lions et Red Panthers seront fort sollicités ?

Son déroulement et son format seront les mêmes que les deux dernières saisons, à savoir une compétition en ligne de 22 rencontres, d'abord en matchs aller et retour pour les 12 équipes engagées. Suivront ensuite des play-offs pour le titre pour les 4 premières équipes au classement du 1er tour, avec demi-finales et finales, également disputées en aller/retour.

Si le calendrier habituel de DH n'est en rien bousculé par la préparation des équipes nationales à leurs ambitions olympiques, on imagine que les tournois qualificatifs en janvier et leur préparation joueront néanmoins un rôle, qu'il soit positif ou négatif, au sein des noyaux grands fournisseurs des Lions et Panthers. L'équipe féminine de la Gantoise, triple tenante du titre, comptent pas moins de 6 titulaires internationales. Les arrivées de la capitaine des Panthers Michelle Struijk et de la jeune Astrid Bonami rendent les Gantoises encore plus favorites que les autres années pour la reconduction de leur sacre.