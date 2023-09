Les skiffeurs Brys et Colpaert en finales C, le duo Andries-Vandenbussche en finale D

Les skiffeurs Tim Brys, en catégorie open, et Marlon Colpaert, en poids légers, disputeront les finales C pour les places 13 à 18 aux championnats du monde d'aviron, qui se disputent jusqu'à dimanche à Belgrade, en Serbie. Le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche devra lui se contenter d'une finale D.

Ces trois bateaux belges, n'ayant pu se hisser en demi-finales, ont dû prendre part jeudi en fin d'après-midi à une course de classement pour savoir s'ils seraient en finale C ou D. Brys et Colpaert ont remporté leur série, tandis que le deux de couple du Gantois Andries et du Brugeois Vandenbussche, pourtant annoncé comme prétendant à une qualification olympique après leur titre de champions du monde espoirs en 2022, a complètement manqué son rendez-vous. En terminant 5e de leur série de qualification jeudi, ils sont versés en finale D, soit une modeste course pour les places 19 à 24.

Plus tôt dans la journée, le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, seul bateau belge à avoir atteint les demi-finales, avait manqué la finale A et les premiers tickets olympiques en terminant 5e de la première demie. Les deux Brugeois auraient assuré leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris s'ils s'étaient hissés dans les 3 premiers de leur série donnant accès à la grande finale, soit le top-6 mondial. Il leur reste une chance de décrocher leur billet olympique, mais le duo belge devra remporter samedi la finale B, soit terminer 7e de ces Mondiaux.