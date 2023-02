Loena Hendrickx ne reçoit pas le prix de la plus belle tenue

La tenue d'Hendrickx, conçu par la Russe Natalia Koma, basée en Finlande, a été nommée ainsi que celle du Japonais Yuzura Hanyu, championne olympique 2014 et 2018.

L'Américain Nathan Chen, qui a remporté l'or olympique à Pékin, a été élu MVS (meilleur patineur) de l'année. À signaler que la championne olympique russe Anna Shcherbakova, qui est interdite de toute compétition depuis près d'un an, figurait dans la liste des patineuses retenues pour ce titre. L'Allemande Katarina Witt, double championne olympique (1984 et 1988) et quadruple championne du monde, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Les fans et les médias ont choisi les nommés, après quoi six anciens patineurs artistiques de haut niveau ont attribué les prix.

Après sa décevante deuxième place aux championnats d'Europe à Espoo il y a une semaine, Hendrickx va tenter de se reprendre lors des championnats du monde qui se disputeront du 22 au 26 mars dans la ville japonaise de Saitama, à une heure de route au nord de Tokyo.