L'or en simple et l'argent en double pour Man-Kei To en badminton à Rotterdam

Man-Kei To a décroché l'or en simple et l'argent en double en para-badminton lors de la dernière journée des championnats d'Europe paralympiques dimanche à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Man-Kei To, 37 août le 25 août, a battu la Suissesse Cynthia Mathez en finale du simple 21-9 et 21-12. "C'est fantastique. Après une période un peu creuse, j'ai pu retrouver mon jeu et m'imposer en simple. Je n'aurais pu espérer mieux", a commenté la joueuse belge dans un communiqué du comité paralympique belge.

Associée à l'Israélienne Nina Gorodetzky, Man-Kei To avait pris, plus tôt dans la journée, la médaille d'argent, battue en finale par la paire suisse composée de Cynthia Mathez et Ilaria Renggli en trois sets: 11-21, 21-13 et 21-11