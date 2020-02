Mathias Vosté 11e et Stien Vanhoutte 24e en sprint

(Belga) Mathias Vosté a terminé à la 11e place et Stien Vanhoutte à la 24e des championnats du monde de sprint de patinage de vitesse, samedi à Hamar en Norvège.

Après le second 500m, qu'il a terminé en 16e position (35.64), Vosté occupait toujours la 13e place qu'il possédait vendredi soir après les deux épreuves disputées vendredi. Dans le second 1000m final, il a signé le chrono de 1:08.99 et pris la 8e place de quoi gagner deux rangs au classement final. Avec son total de 140.305, il termine à 5.68 secondes du Japonais Tatsuya Shinhama (137.465), 2e l'an dernier. Le Canadien Laurent Dubreuil a échoué à 47/100es de seconde (137.700) au 2e rang. Le Sud-Coréen Min Juy Cha a complété le podium à 1.92 seconde (138.425). Chez les dames, Vanhoutte a fini 25e du 500m (39.74) et 23e du 1000m (1:19.74) samedi. Elle termine 24e avec un total de 159.385 à 21.03 secondes de la vainqueure. La Japonaise Miho Takagi a été couronnée après ses deux victoires vendredi, sa 2e place du 500m samedi et sa 3e victoire dans le 1000m final. Avec un total de 148.870, elle a devancé de 2.56 secondes sa compatriote Nao Kodaira (150.150), la tenante du titre, et de 3.12 secondes la Russe Olga Fatkulina (150.430). Les championnats du monde toutes distances (Allround) se déroulent jusqu'à dimanche à Hamar, avec Bart Swings parmi les candidats au podium. (Belga)