Moment effrayant en NHL: un hockeyeur sur glace victime d'un malaise cardiaque en plein match

La vedette canadienne de hockey sur glace Jay Bouwmeester s'est effondré sur le banc mardi soir à Los Angeles lors du match entre son équipe St. Louis Blues et les Anaheim Ducks. Le défenseur de 36 ans a été immédiatement pris en charge et hospitalisé où son état s'est stabilisé.



Bouwmeester a connu son alerte cardiaques après un passage sur la glace alors qu'il avait repris place sur le banc des remplaçants. Ses coéquipiers ont immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et ont appelé les médecins. Après un premier traitement sur place, le Canadien a été transféré à l'hôpital. Le match a été définitivement arrêté. Les St.Louis Blues, qui sont les tenants de Coupe Stanley, ont annoncé que Bouwmeester avait été diagnostiqué avec des "problèmes cardiaques" mais que son état était "stable" grâce à l'intervention rapide des secours. Bouwmeester est avec 1.241 matchs de NHL, la Ligue professionnelle nord-américaine de hockey sur glace, très expérimenté. Le vétéran fait partie du "Triple Gold Club". Ce sont des joueurs qui, en plus de la Coupe Stanley (le titre NHL), ont également remporté l'or olympique et le titre mondial.