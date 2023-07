Mondiaux de natation: à un an des Jeux, l'eau libre française pas au niveau

En l'absence de Marc-Antoine Olivier, non-sélectionné pour raisons disciplinaires, le meilleur résultat en individuel est venu de l'expérimentée Aurélie Muller, septième du 5 km, tandis que le relais mixte n'a pu prendre que la cinquième place jeudi, loin derrière les vainqueurs italiens.

Dans la seule distance figurant au programme des Jeux olympiques, le 10 km, les Françaises Anastasiia Kirpichnikova et Océane Cassignol ont pris les 13e et 16e places, tandis que Logan Fontaine et Sacha Velly ont terminé 9e et 12e. "On s'est fait casser la gueule", avait alors résumé Stéphane Lecat, le patron de l'eau libre française.

"On est forcément déçus, dans le relais on s'attendait à jouer pour la troisième place, et globalement on est assez déçus de (toutes les) épreuves", a admis de son côté le directeur technique de la natation française Julien Issoulié. "Il va falloir qu'on se pose des questions."