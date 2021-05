Monty Williams récompensé par ses pairs pour la belle saison des Suns

(Belga) Monty Williams a été nommé entraîneur de l'année par l'association des entraîneurs de la NBA, le championnat nord-américain de basket. Le technicien de 49 ans est parvenu à qualifier les Phoenix Suns en playoffs, une première fois en 11 ans, grâce au 2e bilan de la grande ligue derrière Utah.

La franchise de l'Arizona a terminé la saison régulière avec 51 victoires pour 21 défaites, portée par Chris Paul, renfort clé pour les Suns cette saison. Monty Williams, arrivé en 2019, succède à Mike Budenholzer et Billy Donovan, lauréats en 2020. L'entraîneur s'est dit "enchanté" de cette reconnaissance. "J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour les entraîneurs de cette compétition, être reconnu par mes pairs est un honneur incroyable", a-t-il réagi dans un communiqué. La NBA annoncera pendant les playoffs le lauréat de son trophée de l'Entraîneur de l'année. (Belga)