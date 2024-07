Natation: Marchand file en finale du 400 m quatre nages

En 4 min 08 sec 30, il a devancé le Britannique Max Litchfield (4:09.51), le Japonais Daiya Seto (4:10.92) et son dauphin aux Mondiaux de Fukuoka en 2023 et Budapest en 2022, l'Américain Carson Foster (4:11.07).

"Si j'arrive à me libérer au maximum, mon corps, mon esprit, ce sera top", a raconté Marchand, devenu dans l'intervalle le grand favori de l'épreuve en remportant les Mondiaux 2022 à Budapest et 2023 à Fukuoka, battant au passage le record du monde de Phelps en 4 min 02 sec 50.

Après le 400 m quatre nages, le Toulousain pourrait encore s'engager dans trois autres courses individuelles pour autant de chances de médailles.

Son pari le plus fou est d'enchaîner dans la même session 200 m papillon et brasse, avec les séries et demi-finales mardi et les finales mercredi, avant le 200 m quatre nages jeudi et vendredi.

Chez les Bleus, Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac se sont eux qualifiés pour les demi-finales du 100 m dos en signant respectivement les 6e et 13e chronos des séries, en 53.20 et 53.51, derrière le Hongrois Hubert Kos (52.78).

"J'avais envie de rentrer comme si j'étais dans un ring de boxe, mais il faut rester concentré sur sa course. Ca donne envie de faire des médailles devant tout ce public et de le fêter avec eux, ça c'est sûr !", s'est réjoui Ndoye-Brouard.

Dans les autres courses de la matinée, le prodige roumain David Popovici, 19 ans, a signé le meilleur chrono des séries du 200 m nage libre en 1 min 45 sec 65 et reviendra en demi-finale à 20h46, pour s'offrir une chance de décrocher lundi soir son premier or olympique.

Sacrée samedi soir sur 400 m nage libre, l'Australienne Ariarne Titmus s'est prestement remise à la tâche pour prendre le 3e temps des séries du 200 m (1:56.23), dominées par sa partenaire d'entraînement et principale rivale annoncée, Mollie O'Callaghan (1:55.79).