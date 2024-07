Une jounée compliquée se terminant "sur une note positive" pour le duo Lefebvre/Heuninck

Classés 20es et bons derniers après deux des trois régates de la journée dans la classe 49er (skiff masculin), Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont réussi à inverser la tendance dans la 3e course de dimanche, dans l'épreuve de la voile aux JO 2024, à Marseille.

"On a dégusté dans ces 2 premières manches qui ont été vraiment mauvaises pour nous", a regretté Jan Heuninck à son débarquement de dériveur. "Pour plusieurs raisons. Je crois que tactiquement on n'était pas vraiment au taquet. En termes de réglage, de vitesse de bateau, on n'était également pas là où on devait être. Avec en combinaison de ces facteurs un résultat presque catastrophique."

Longtemps retardée, la 3e manche a finalement pu prendre son envol peu avant 17h00. "Il y a avait un peu plus de vent dans la 3e régate et des conditions que l'on aime bien. Du coup on termine avec un 5 et une note positive. Mais bon, on prend la leçon et on espère que demain ça ira un peu mieux."