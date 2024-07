Basket: première réussie des Américains face à la Serbie (110-84)

Cette constellation d'étoiles a ébloui les travées remplies et bruyantes de l'enceinte du Nord. Malgré une bonne performance globale des Serbes, l'opposition était trop forte, aveuglante.

Mais malgré une belle performance individuelle du triple MVP Nikola Jokic (20 points, cinq rebonds, huit passes), les Serbes ont été définitivement distancés au score en deuxième période.

- LeBron en guide, Durant excellent -

Avant de prendre le large, les Américains ont été mis sur orbite par l'explosion offensive de l'ailier Kevin Durant.

Ce n'était pas la vedette qu'on attendait le plus, mais c'est bien celle qui a été la plus étincelante, en inscrivant 23 points en seulement 16 minutes et 44 secondes. Trois points, mi-distance, fade-aways, tir en extension au buzzer... Durant a régné en maître offensif tout en jouant très peu, revenant d'une blessure à une cheville.