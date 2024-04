NBA: Wemby magique au sein de Spurs vainqueurs, les Cavaliers en play-offs

. Les Sixers toujours en course pour les play-offs. Les Philadelphia 76ers ont signé avec un Joel Embiid à 32 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, une précieuse victoire face au Orlando Magic (125-113) qui leur permet de rester en course pour une place directe en play-offs. Les 76ers, à qui le retour début avril de leur star et MVP Joel Embiid après deux mois d'absence et une opération d'un genou en février, a fait beaucoup de bien, en sont à sept victoires d'affilée, qui coïncident avec le retour

. Lutte acharnée pour les play-offs à l'Est. Dans la Conférence Est, rien n'est joué pour les 5e et 6e places, les deux dernières directement qualificatives pour les play-offs. Quatre franchises peuvent encore les obtenir: Orlando, Indiana et Philadelphie (tous les trois 46 victoires et 35 défaites) et Miami (45 victoires et 36 défaites).

. New Orleans et Phoenix, une place pour deux. Les New Orleans Pelicans (6e) et les Phoenix Suns (7e) se disputent la sixième place, dernière directement qualificative pour les play-offs, de la Conférence Ouest. Les deux franchises ont gagné à l'extérieur vendredi, les Pelicans chez les Golden State Warriors (114-109) et les Suns à Sacramento (108-107). New Orleans l'a emporté grâce à un deuxième quart-temps stratosphérique (45-22), les Suns en renversant la situation dans le dernier quart (30-22).