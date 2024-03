Nicolas Colsaerts manque son dernier tour et termine 56e du Singapour Classic

Nicolas Colsaerts a terminé à la 56e place du Singapour Classic, une épreuve DP World Tour de golf dotée d'une bourse de 2,5 millions de dollars, dimanche sur le parcours Laguna National à Singapour. Le Bruxellois de 41 ans a rendu une dernière carte de 75, 3 au-dessus du par, et a ainsi perdu 30 places au classement. Colsaerts avait débuté l'épreuve par une 9e place après le premier jour et son score de 67 (-5).

Il a pourtant très bien entamé son dernier tour. Avec un birdie et un eagle sur les trous 2 et 3. La suite et surtout la fin fut moins réussie avec cinq bogeys (6, 12, 16, 17, 18) et un double bogey (10) contre un seul autre birdie (13). Il a signé un score final de 285 coups, soit trois sous le par.

Le Belge termine à 14 coups du Suédois Jesper Svensson, vainquurr au 3e trou du barrage qui l'a opposé au Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat. Celui-ci avait arraché le droit à disputer ce tête-à-tête en rentrant un eagle sur le 18e et dernier trou dimanche. Svensson décroche à 28 ans son premier succès sur le DP World Tour.