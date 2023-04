Pierre-Antoine Gillet élu "Joueur belge de l'année" comme en 2015

Des trois nommés, le Limbourgeois Jonas Delalieux, le Malinois Domien Loubry et Gillet, ce dernier est, d'un point de vue purement statistique, le moins performant. Pourtant, il a gagné. "Il y a aussi des choses que l'on ne voit pas dans les statistiques", précise le tout nouveau joueur de l'année. "Je dois parfois être le joueur qui calme l'entraîneur et les coéquipiers. Je veux aussi être le leader de l'équipe en donnant le bon exemple sur le terrain. Je pense aussi que je suis constant dans mes performances."

Dans une première réaction à Belga, Gillet s'est dit "très heureux" de cette reconnaissance. Loïc Schwartz et Wen Mukubu ont gagné les années précédentes et à chaque fois Gillet avait terminé deuxième. "J'étais heureux pour eux à l'époque. En fin de compte, je reçois le trophée de joueur de l'année maintenant, donc c'est bien tombé".

Ostende est deuxième au classement et moins dominateur que les saisons précédentes. "Nous vivons une saison un peu difficile", a reconnu Gillet. "Dans certains matchs, nous n'avons pas toujours été à la hauteur, mais ces dernières semaines, nous avons réussi à imposer notre rythme offensivement et à défendre avec acharnement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre nos deux objectifs: le titre belge et le titre BNXT (belgo-néerlandais)".

Gillet succède à Wen Mukubu (Malines) au palmarès. A 39 ans, Mukubu a été élu cette saison meilleur défenseur de toute la BNXT League.