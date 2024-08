Plus de 70 heures de direct sur la RTBF pour les Jeux Paralympiques

La RTBF couvrira les Jeux paralympiques, organisés à Paris du 28 août au 8 septembre, sur tous ses media à raison de plus de 70 heures de direct, annonce-t-elle mardi dans un communiqué.

En télé, sur Tipik et sur Auvio, outre les 70 heures de direct, un rendez-vous quotidien intitulé "100% Paralympiques" sera proposé aux alentours de 22h00 et reviendra sur les événements de la journée. Une série de six épisodes "Paris'Lympiques" dévoilera la préparation de quatre athlètes.

Sur la Une, les résultats seront évoqués dans le JT de 13h et dans un Journal des Jeux dans le JT de 19h30. "Nos Paras à Paris" seront de mini-portraits des athlètes belges à voir sur la Une également.