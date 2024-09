Tous les chevaux pour le para-dressage ont reçu le feu vert après l'inspection vétérinaire

Katharina Sollenburg, Stuart, Best of 8 et Eros van Ons Heem ont été déclarés bons pour le service côté belge pour les épreuves de para-dressage.

La première à entrer en lice sera Barbara Minneci en selle sur Stuart, un hongre de 15 ans, en Grade III mardi.

Mercredi, ce seront au tour de Manon Claeys avec Katharina Sollenburg, une jument de 9 ans en Grade IV, puis Michele George sur Best of 8, une jument de 14 ans, et Kevin Van Ham et Eros van Ons Heem, un hongre de 15 ans aussi, en Grade V, pour les Grands Prix, qui verront les premières médailles distribuées.