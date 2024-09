Paralympiques: 20e titre pour le nageur bélarusse Ihar Boki

Avec déjà quatre médailles d'or obtenues à Paris, le para-nageur déficient visuel de 30 ans, qui concourt sous bannière neutre, est l'homme le plus titré de l'histoire des Jeux paralympiques. Il n'est devancé que par l'Américaine Trischa Zorn (32 titres entre 1980 et 2004).

Après avoir remporté le 100 m papillon, le 100 m dos puis le 400 m nage libre, il a cette fois gagné en 50 m nage libre en 23 secondes 65/100, reléguant à douze centièmes de seconde l'Ukrainien Illia Yaremenko. Un autre Ukrainien, Oleksii Virchenko, complète le podium, à 20 centièmes.

Boki s'aligne dans la catégorie S13 réservée aux athlètes déficients visuels souffrant d'une cécité légère.

Il est pour l'instant l'athlète le plus titré de ces Jeux et il aura l'occasion de gonfler un peu plus son palmarès gigantesque mardi avec le 200 m 4 nages SM13, dont il est double tenant du titre et où il pourra accrocher une 21e médaille d'or à son tableau de chasse.

Boki a commencé sa razzia à Londres en 2012 et ne laisse quasiment que des miettes à ses adversaires puisqu'il ne compte qu'une médaille d'argent et une de bronze à côté de ses 20 titres.