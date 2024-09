Le nageur bélarusse Ihar Boki décroche une 20e médaille d'or paralympique, record masculin

Le para nageur déficient visuel de 30 ans, qui concourt sous bannière neutre (comme tous les athlètes russes et bélarusses autorisés), a remporté pas moins de 20 médailles d'or, pour seulement une de bronze et une d'argent. Dans l'histoire des Jeux Paralympiques d'été, il n'est devancé au palmarès que par la nageuse américaine Trischa Zorn, qui a accumulé 41 titres paralympiques entre 1980 et 2004. Boki est à égalité avec la Française Béatrice Hess, une autre nageuse, active entre 1984 et 2004.

Après avoir remporté le 100 m papillon, le 100 m dos puis le 400 m nage libre, le Bélarusse a cette fois gagné en 50 m nage libre en 23.65, reléguant à 12/100es l'Ukrainien Illia Yaremenko. Un autre Ukrainien, Oleksii Virchenko, complète le podium.