Pour Englebert, "l'objectif, c'est de gagner l'Euro et de se qualifier pour les JO"

"Nous sortons d'une bonne campagne de Pro League", a relevé la nouvelle recrue du club néerlandais de Den Bosch.

Lors de leurs dernières sorties, les Red Panthers ont notamment réussi à pousser les Pays-Bas dans leurs derniers retranchements, avec deux courtes défaites à la clé. "On sent qu'elles ont plus de difficultés et qu'il y a plus de tension dans leur équipe quand elles jouent contre nous. Elles restent supérieures techniquement, mais on se rapproche, et l'aspect mental est prépondérant dans un tournoi tel que celui-ci", se félicite la Namuroise. "On reste réaliste, mais si tout se passe bien on les retrouvera en finale."