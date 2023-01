Ski alpin: retour gagnant pour Odermatt, vainqueur du premier super-G de Cortina devant Kilde

Le Suisse Marco Odermatt a pris le meilleur sur son grand rival norvégien Aleksander Aamodt Kilde samedi dans le premier de deux super-G au programme de l'étape de la Coupe du monde masculine de ski alpin à Cortina d'Ampezzo.

Odermatt, qui avait fait l'impasse sur les deux précédentes épreuves du circuit mondial en raison d'une alerte au genou gauche, n'a pas fait de détails, à dix jours du coup d'envoi des Championnats du monde 2023 de Courchevel/Méribel.

Il a signé sa septième victoire de la saison, la troisième en super-G, avec 35/100e d'avance sur Kilde, leader de la Coupe du monde de la spécialité en début de journée, et 49/100e sur l'Italien Mattia Casse.

Grâce à ce 18e succès depuis ses débuts en Coupe du monde, Odermatt, lauréat du globe de N.1 mondial l'hiver dernier, consolide sa première place au classement général de la saison 2022-23.

Le Suisse, âgé de 25 ans, totalise désormais 1.286 points, soit 213 de plus que Kilde (2e, 1.073 pts) et 507 de mieux qu'un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen, spécialiste du slalom et du géant (3e, 779 pts).

Pour l'équipe de France masculine, limitée à cinq podiums cet hiver, le meilleur résultat de la journée est venu de Cyprien Sarrazin: parti avec le dossard N.34, le géantiste de plus en plus à l'aise dans les épreuves de vitesse, a terminé à la 8e place, à 91/100e du vainqueur du jour. Alexis Pinturault s'est classé lui 12e, à 1 sec 09/100e d'Odermatt.