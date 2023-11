Succès pour Ramette, Billie Massey et Linskens, défaite pour Carpréaux

Les Espagnoles de Cadi La Seu et Elise Ramette l'ont emporté 69-66 mercredi face aux Tchèques de Zabiny Brno lors de la quatrième journée de la phase de groupe de l'EuroCoupe FIBA de basket dans le groupe A.

Victorieuses déjà lors du premier match (76-82), les Espagnoles ont fini par émerger dans le money-time. Alignée dans le cinq de départ, Elise Ramette a joué 27 minutes pour inscrire 8 points, prendre 3 rebonds, délivré 3 assists pour 2 interceptions.

Dans le groupe D, Lattes-Montpellier et Kyara Linskens se sont imposées à Sosnowiec en Pologne (70-81). Les Françaises ont mené toute la rencontre (mi-temps : 30-37). Kyara Linskens a joué 23 minutes pour marqer 13 pts et prendre 9 rbds. En tête, invaincues, dans leur groupe de 3, les joueuses de Montpellier sont d'ores et déjà assurées de leur accession en 16es de finale.