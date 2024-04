Top 14: Cameron Woki, contre vents et marées

A 25 ans, il avait été le seul Bleu à disputer, au poste de deuxième ligne où il peut également évoluer, l'intégralité des matches de la Coupe du monde 2023, terminée en quarts de finale face aux Springboks, futurs champions du monde. Quelques mois plus tard, Woki s'avançait donc dans le Tournoi 2024 avec des ambitions.

Titulaire au début du Tournoi des six nations, le troisième ligne Cameron Woki a fini hors du groupe France avant de renaître au Racing 92, où il demeure un rouage essentiel de la machine Ciel et Blanc, qui ira défier Toulouse samedi en Top 14.

Car, après une première saison compliquée, minée par les blessures, Woki se plaît dans les Hauts-de-Seine et il avait à coeur d'aider son club. "Il est très motivé. J'ai eu deux ou trois très bonnes discussions avec Cameron: je voulais le connaître un peu mieux pour trouver les outils et les clés qui lui permettraient d'être un joueur de classe mondiale. Je pense vraiment qu'il peut le devenir", a récemment expliqué son entraîneur au Racing 92 Stuart Lancaster.

"Usé et fatigué", selon le sélectionneur Fabien Galthié qui mettait alors en avant les trente-trois matches disputés par Woki depuis début janvier 2023, le troisième ligne. Il avait pourtant été aligné -- à sa demande -- en club face à Toulon au moment même où les Bleus battaient le pays de Galles (45-24).

- Comme Courtney Lawes -

"Il me rappelle un peu Courtney Lawes, par son profil, par sa façon de jouer... Sa personnalité est similaire aussi, il peut évoluer deuxième et troisième ligne... Courtney, au même âge, était dans une position similaire. Il est devenu encore meilleur avec l'âge", a encore estimé l'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2011-2015), qui a installé le futur Briviste, 35 ans et 105 sélections, au sein du XV de la Rose.

Rejeté par les Bleus, Woki entendait retrouver des couleurs chez les Ciel et Blanc. Et il l'a démontré en enchaînant les matches et les prestations de haut vol devant Castres, Clermont ou Oyonnax. Avant de défier le grand Toulouse dans la dernière ligne droite du Top 14.