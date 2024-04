Top 14: le Stade français, pas "le plus sexy" mais efficace, assure Peyresblanques

REPONSE: "Déjà, il a fallu déménager loin de chez moi, dans une ville comme Paris que je connaissais vite fait mais pas beaucoup. Après, j'étais heureux de venir ici car c'est ce que je voulais. Et j'étais avec Mathieu donc c'était plus facile. Au début, on est resté trois mois en coloc', on a passé l'été ensemble à s'entraîner au quotidien. C'était bien pour ne pas se sentir seuls, sachant que nos copines n'ont pas pu nous rejoindre de suite. On s'est adapté comme on pouvait, on a visité Paris... C'est vrai que c'est un grand bouleversement (sourire). Mais c'est ce qu'il nous fallait dans nos vies. C'est ce qu'on recherchait pour grandir rugbystiquement et humainement".

Q: Et votre intégration dans l'effectif parisien?

R: "Je me suis senti très vite super bien parce que je connaissais des anciens des équipes de France jeunes, comme Pierre-Henri Azagoh et Arthur Coville, ainsi que Kylan Hamdaoui et Alex Arrate avec qui j'avais joué à Biarritz. Ils m'ont beaucoup aidé. Après, je sortais d'une blessure (aux ischio-jambiers, ndlr) dont je n'étais pas totalement guéri. Je sentais que j'avais besoin de travailler, d'enchaîner les entraînements, la +prépa+ physique... J'ai pris mon mal en patience et parfois ça ne matchait pas trop avec l'ancien staff mais bon, j'ai toujours essayé de rester en forme, de me tenir prêt. Et puis je suis arrivé au sein de la meilleure conquête du Top 14 donc ça m'a beaucoup aidé à progresser, forcément".