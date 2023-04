Top 14: Montpellier "veut vraiment finir dans les six", assure Bridge

R: "On était vraiment déçus: on a fait beaucoup d'efforts. On joue 100 minutes, on est à 14 après 49 minutes... mais on a fait preuve de caractère et on avait une chance de gagner. C'est vraiment décevant mais c'est la règle... On a gagné en confiance avec la façon dont on a joué. On a montré un bon visage parce que jusqu'à présent, on a peut-être pas toujours eu de bonnes performances... On est éliminés de la Champions Cup mais on est en confiance. Maintenant, on est concentrés sur la fin de saison en Top 14. Il faut qu'on se mette en position pour finir dans les six premiers. Il nous reste quelques matches, on va dans la bonne direction."

Q: Ça commence par Castres, revanche de la dernière finale.

R: "La finale n'a pas vraiment été mentionnée cette semaine. On se concentre juste sur nous, on sait où on en est et on sait qu'il nous faudra une grosse performance. Mais Castres est une équipe accrocheuse et ce sera vraiment un match compliqué."