Trail: les Kényans écrasent la 50e édition de Sierre-Zinal

Habitué à régner sur le plat, le Kenya n'a laissé que des miettes aux autres pays lors de la célèbre course de trail de 31 kilomètres et 2200 mètres de dénivelé positif, créée en 1974 dans le canton du Valais.

"Un superbe travail d'équipe". Le Kényan Philemon Ombogo, 21 ans, a largement remporté samedi la 50e édition de la course de montagne Sierre-Zinal en Suisse en 2 heures 27 minutes et 27 secondes, devant deux compatriotes pour signer un triplé inédit.

Dès les premiers kilomètres, Patrick Kipngeno, 2e l'année dernière, a pris la tête de la course dans la terrible montée menant jusqu'au pâturage de Ponchette. Et seuls le Suisse Rémi Bonnet, chouchou du public et favori au départ, et Philemon Ombogo sont parvenus à rester au contact dans les sous-bois.

"On avait décidé de faire la course ensemble avec Philemon car il est plus fort en descente et moi en montée", a commenté Kipngeno après la course. Petit à petit distancé, Bonnet, vainqueur du Marathon du Mont Blanc en juin, a finalement abandonné une fois le plat arrivé, autour du 20e kilomètre, malgré les encouragements des fans.

Vice-champion du monde de course en montagne, Ombogo a su accélérer dans l'entame de l'ultime descente vers le petit village de Zinal pour terminer sous les applaudissements avec 1 minute et 25 secondes d'avance sur Kipngeno.