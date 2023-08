Un feu d'artifice: les Red Lions s'imposent 5-3 face à l'Angleterre

En maîtrise, l'équipe nationale belge s'est offert un peu de répit en fin de rencontre dans un quatrième quart-temps moins riche en rebondissements dans lequel le score n'a plus évolué. Les Red Lions, N.2 mondiaux, ont affronté leur adversaire le plus dangereux sur papier (FIH 4). Ils peuvent désormais se préparer à jouer contre un autre concurrent de choix, l'Espagne (FIH 7), lundi à 20h30. Suivra ensuite un match contre l'Autriche (FIH 19), mercredi à 10h00.

Les Red Lions se sont mobilisés à la mi-temps et sont montés avec les crocs dans le troisième quart-temps, Van Aubel remettant les équipes à égalité avec deux buts coup sur coup (31e et 32e). La Belgique imposait un rythme élevé à son adversaire qui a concédé 5 PC sur la période, Luypaert (40e) puis Hendrickx (41e) en convertissant deux en quelques instants pour contrôler la partie.

49': Les Belges continuent de se montrer agressifs et pressent bien les Anglais

46': Début du dernier quart-temps

45': Fin de ce troisième quart-temps dans lequel les Belges étaient en feu !

42': ET DE 5 POUR LES RED LIONS !

40': Et la Belgique repasse devant ! 4-3 !

35': Quel état d'esprit des Red Lions, ils ne lâchent rien !

32': 3-3 ! Quel match !!

31': Début du troisième quart-temps et BUT pour les belges !

30': Fin du deuxième quart-temps. Les Anglais mènent sur le score de 3-1

30': Et de 3 pour l'Angleterre en cette fin de deuxième quart-temps

28': Jusqu'à présent, les deux équipes se répondent coup sur coup

26': 2-1 pour les Anglais !

25': Techniquement, les Anglais sont très solides

20': PC pour la Belgique, mais qui ne donne rien

16': Début de second quart-temps !

14': Alors que le premier quart-temps va se terminer, les deux équipes offrent un spectacle agréable

12': BUT de la Belgique !

11': Les Belges cherchent la faille. Ils veulent revenir au score le plus rapidement possible

7': Ouverture du score des Anglais par Nicholas Bandurak !

5': les Anglais se montrent également très en jambes et pressent très haut

3': Bonne entame des Belges qui se veulent déjà très offensifs

La composition des Red Lions

1': C'est parti, le coup d'envoi est donné !

0': Place aux hymnes !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct commenté de la première rencontre de nos Red Lions à l'Euro 2023. Ils affronteront l'Angleterre dans un premier match qui s'annonce difficile.

LA PRÉFACE

L'Euro de hockey de Mönchengladbach (18-27/8) a débuté ce vendredi. Les Red Lions et les Red Panthers, dont les effectifs ont été quelque peu rajeunis, s'y alignent avec de grands objectifs.

Dernier grand tournoi avant les JO de Paris l'été prochain, le championnat d'Europe qui s'ouvre pour dix jours au somptueux Sparkassen Hockeypark de Mönchengladbach (9.000 places), à quelques dizaines de kilomètres de la frontière belge seulement, ne manquera pas d'intérêt.

Pour les Red Lions, l'objectif sera de reconquérir la couronne acquise en 2019 à Anvers mais abandonnée deux ans plus tard. La sélection de Michel van den Heuvel a fait couler beaucoup d'encre. En attaque, le coach néerlandais a décidé de se passer de Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns et Tom Boon. À charge pour les jeunes Onana et Ghislain, tout comme Van Dessel un cran plus bas, de saisir l'opportunité qui leur est donnée.

Les Lions entameront leur parcours ce dimanche à 12h30 face à l'Angleterre. Suivront l'Espagne le lendemain à 20h30 et l'Autriche mercredi à 10h00.