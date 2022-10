Un salaire 3 fois inférieur à celui... de la mascotte: l'énorme malaise qui secoue la NBA féminine

Ces derniers jours, le monde du basket est secoué par une polémique inattendue. Le site Hoops Addict a en effet récemment publié un bilan des salaires proposés à différentes mascottes de NBA. On y découvre que ce métier peut rapporter très gros, avec un salaire de 625.000 dollars pour la mieux payée des mascottes, Rocky The Mountain Lion. La mascotte d'Atlanté le squit à 600.00 dollars, par exemple. En moyenne, les mascottes de la franchise touchent 60.000 dollars par an.

Le problème, c'est que ces chiffres font enrager les joueuses de la WNBA, la NBA féminine. En effet, la joueuse la mieux payée au monde, Diana Taurasi, touche 228.094 dollars par an, soit presque trois fois moins que la mascotte la mieux payée de NBA ! De quoi faire naître une grosse polémique dans le monde du basket américain.