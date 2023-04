Une nouvelle épreuve de marche sur une distance marathon pour équipes mixtes à Paris

La fédération internationale d'athlétisme a expliqué s'être accordée avec le CIO, le Comité international olympique, pour intégrer une épreuve de marche sur la distance du marathon, par équipes mixtes.

Vingt-cinq pays seront en piste avec un homme et une femme par pays sur une distance 42,195 km divisée en quatre portions plus ou moins de distance égale. Chaque athlète marchera deux fois 10km en alternance (messieurs, dames, messieurs et dames).