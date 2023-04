Une victoire mais pas de record pour Bashir Abdi, désormais tourné vers Paris

"Je suis heureux de m'être imposé pour la deuxième fois à Rotterdam, mais je sais que j'ai la condition pour le record d'Europe", déclare Bashir Abdi. "J'ai donc un double sentiment. J'espère qu'à l'avenir, les conditions seront réunies pour que j'aille encore plus vite. Ma préparation était très bonne, il est donc un peu dommage que je n'aie pas couru plus vite aujourd'hui, mais je n'ai rien à me reprocher".

"Les conditions n'étaient pas idéales", avance l'athlète belge de 34 ans. "Le travail des lièvres n'a pas été parfait. C'était soit trop rapide, soit trop lent. Les conditions n'étaient pas réunies pour courir vite mais je signe le deuxième temps de ma carrière, donc c'est bien".