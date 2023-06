Victoires du Néerlandais Koolhaas et de l'Italienne Santimaria au triathlon de Grammont

Koolhaas a bouclé les distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo (avec 2 ascensions du fameux Mur de Grammont) et 21,1 km de course à pied en 3h55:27. Il a devancé de plus de 4 minutes le Serbe Ognjen Stojanovic (3h59:35) et de près de 6 minutes le favori britannique Joe Skipper (4h01:21). Premier Belge, Jonathan Wayaffe a terminé au pied du podium, 4e, en 4h03:22. Dries Matthys s'est classé 6e (4h04:58), Tom Vaelen 7e (4h06:13), Dieter Comhair 8e (4h08:19) et Simon De Cuyper 9e (4h10:44).

Chez les dames, Santimaria a fait la quasi-totalité de la course en tête. Elle s'est imposée en 4h32:07, devant la Suissesse Emma Bilham (4h34:28) et sa compatriote Marta Bernardi (4h39:28). Katrien Verstuyft a, comme Wayaffe, terminé 1re Belge à la 4e place (4h41:06). Alexandra Tondeur, pourtant annoncée, n'a pas pris le départ.