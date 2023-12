Wilm Vermeir 7e du Grand Prix de Genève

En selle sur IQ van 't Steentje, Wilm Vermeir, 44 ans, a terminé 7e du Grand Prix du CSI 5* de Genève, le plus prestigieux GP en intérieur de Suisse.

Dans le barrage à sept, Wilm Vermeir a commis une faute dans le double saut et sur le dernier obstacle. Seuls trois cavaliers ont réussi à signer un deuxième sans-faute. Parti en premier, l'Allemand Richard Vogel (United Touch S) a impressionné avec un parcours très rapide. Personne ne s'est approché de son chrono: il a devancé de plus de deux secondes l'Irlandais Mark Mcauley (Lady Amaro) et son compatriote Christian Kukuk (Checker).

Le champion d'Europe suisse Steve Guerdat (Dynamix de Belheme), qui avait remporté le Top 10 Final vendredi, a terminé 4e devant son public après une faute.