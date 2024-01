Wilm Vermeir élu cavalier de l'année

Vermeir, 45 ans, s'est surtout illustré en Coupe des nations, permettant à la Belgique de s'imposer lors du jumping cinq étoiles de Sopot et de prendre les médailles de bronze sur les jumpings cinq étoiles de Barcelone, La Baule et Deauville.

L'équipe d'attelage avec Dries Degrieck, Glenn Geerts et Tom Stokmans (Wuustwezel) a été élue équipe de l'année grâce à sa troisième place obtenue lors des championnats d'Europe à Exloo aux Pays-Bas, un an après sa médaille de bronze aux Mondiaux.

L'équipe de dressage composée de Larissa Pauluis, Charlotte Defalque, Flore de Winne, Domien Michiels et du team manager Jeroen Van Lent a reçu le prix du jury pour sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris lors de l'Euro. L'équipe du concours complet (Cyril Gavrilovic, Jarno Verwimp, Lara de Liedekerke et Karin Donckers) a été récompensée par le prix de la meilleure performance de l'année pour s'être aussi qualifiée pour les JO. C'est la première fois de son histoire que la Belgique est qualifiée dans les trois disciplines olympiques: le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet.

La jeune cavalière de Seneffe Clémentine Lux a été honorée par le prix de la débutante de l'année grâce à son titre de championne d'Europe dans la catégorie 'children'. Elle a aussi gagné la médaille d'argent en Coupe des Nations avec l'équipe belge.