Alpecin-Deceuninck avec Mathieu van der Poel en leader et trois Belges au départ

Le Néerlandais aura pour équipiers sur la Primavera les Belges Jasper Philipsen, vainqueur d'étape à Tirreno-Adriatico, Xandro Meurisse et Gianni Vermeersch, ainsi que le Danois Soren Kragh Andersen, le Suisse Silvan Diller et le Français Axel Laurence.

Vainqueur de la Primavera l'année dernière devant l'Italien Filippo Ganna et Wout van Aert, Mathieu van der Poel disputera samedi sa première course sur route de la saison, après une saison pleine en cyclocross (13 victoires sur 14 courses et un sixième titre mondial).