Battu dans un sprint à deux, Ceriel Desal "content de sa prestation mais déçu du résultat"

Ceriel Desal (24 ans) a été un des héros du Grand Prix de Denain avec l'Allemand Jannik Steimle qui l'a battu dans un sprint à deux. Le coureur de Bingoal WB était parmi les cinq membres de l'échappée matinale partie après 15 kilomètres de course et dont il est resté un rescapé avec Steimle.

"Les secteurs pavés étaient plus faciles à négocier à l'avant. Je pense que le groupe de tête a bien collaboré, nous avons perdu des éléments mais continuer à rouler à fond a été la bonne tactique. Quand j'ai vu que nous avions plus de cinq minutes à l'approche des pavés, je savais que nous irions loin avec l'échappée", a analysé le 2e du jour.

"J'avoue que je suis très déçu car il y avait à Denain une très belle opportunité de gagner", a regretté Desael, le petit-fils de Benoni Beheydt, notamment champion du monde en 1963 à Renaix devant Rik van Looy. "Je suis quand même satisfait de ma course car j'ai tenu bon à l'avant pendant près de 185 kilomètres. Je voulais prendre l'échappée, c'est toujours plus intéressant à Denain que de rester dans le peloton, qui attaque, qui ralentit, sans arrêt."

"Je savais que le dernier secteur, où le groupe De Lie a chuté, était gras et je l'ai négocié assez calmement. Pour le sprint, je pense que j'ai attendu trop longtemps et Steimle a pris tout de suite 15 mètres, c'était fini pour moi. Ma course à Denain montre que je suis en bonne condition. Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix sont mes prochains objectifs; ce sera très dur, mais je donnerai le meilleur de moi-même."