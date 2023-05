BORA-hansgrohe prolonge son partenariat avec BORA jusqu'en 2027

L'équipe BORA-hansgrohe a prolongé son partenariat avec BORA jusqu'en 2027, a annoncé l'équipe de Cian Uijtdebroeks et Jordi Meeus vendredi à la veille du départ de la 106e édition du Tour d'Italie.

BORA, fabricant de matériel de cuisine, est partenaire de l'équipe cycliste allemande depuis 2015. "Beaucoup de choses se sont passées en neuf ans et nous sommes surtout fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nos plus beaux moments restent le titre de champion du monde à Bergen, la victoire à Paris-Roubaix et la victoire finale sur le Giro l'an dernier", a déclaré Ralph Denk, le manager de l'équipe.

En 2022, Jai Hindley était devenu le premier coureur australien à inscrire son nom au palmarès du Tour d'Italie. Hindley ne défendra cependant pas son titre cette année et BORA-hansgrohe misera sur le Russe Aleksandr Vlasov et l'Allemand Lennard Kämna.