Cyclisme: après Milan-Sanremo, Philipsen gagne Bruges-La Panne

Pour la deuxième année consécutive, le coureur de l'équipe Alpecin a triomphé de ses rivaux au terme de cette course promise aux sprinteurs, devançant cette fois son compatriote Tim Merlier (Soudal) et le Néerlandais Danny van Poppel (Bora).

Avant le début de la course, Philipsen (26 ans) avait bien identifié le danger que représentait Merlier (31 ans), le qualifiant "d'un des plus rapides du moment". "C'est un de ceux qu'il faudra le plus surveiller, et ça va être dur de le battre", avait-il ajouté dans une déclaration prophétique.

C'est bien entre ces deux-là que la victoire s'est disputée, par la force de leurs mollets mais aussi de leurs coudes. Philipsen est parvenu à passer de justesse entre Merlier, qui l'enfermait, et une barrière, provoquant l'énervement de ce dernier après la ligne.

Il était écrit que les derniers coups de pédale de cette course longue de 198,9 km seraient nerveux tant la météo était pour une fois idéale dans les Flandres, ensoleillée et surtout sans vent.