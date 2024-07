Evenepoel, Van Aert et Kopecky dans la course aux médailles sur le chrono individuel

La Belgique aura une opportunité en or de conquérir ses premières médailles à l'occasion de l'épreuve cycliste de contre-la-montre individuel sur route des Jeux Olympiques, samedi. Remco Evenepoel et Wout van Aert ainsi que Lotte Kopecky seront de sérieux candidats au métal sur le parcours de 32,4 kilomètres dans les rues de Paris.

Messieurs et dames courront la même distance sur la boucle qui partira et arrivera aux Invalides à côté du pont Alexandre III. Le parcours quasiment plat fera la part belle aux rouleurs qui sauront au mieux exploiter leur puissance et leur aérodynamisme. L'état des routes, sur lesquelles de la pluie est annoncée, n'est cependant pas optimal, d'après Remco Evenepoel.

Le Britannique Joshua Tarling se présente en tant que favori dans une épreuve masculine orpheline de son vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic. Tarling aura bénéficié d'une préparation optimale, au contraire de ses deux principaux concurrents: le champion du monde Evenepoel sort du Tour de France et l'Italien Filippo Ganna doit combiner le chrono avec les épreuves sur piste. Parmi les outsiders figurent les Suisses Stefan Küng et Stefan Bisseger, ainsi que Van Aert.