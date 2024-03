Cyclisme: plus fort que Van der Poel, Pedersen remporte Gand-Wevelgem

Le Danois de l'équipe Lidl-Trek est parvenu à suivre les attaques du Néerlandais et l'a devancé au sprint après un long mano a mano en tête, le Belge Jordi Meeus terminant troisième devant les autres sprinteurs qui prétendaient à la victoire.

L'équipe Lidl-Trek était alors en position de force, puisque son chef de file Pedersen était accompagné de Jasper Stuyven, déjà à son avantage sur les routes de l'E3 vendredi, et de Jonathan Milan, dans un groupe où figuraient également Laurence Pithie, Rasmus Tiller et Tim van Dijke.

Très tôt, Pedersen est apparu comme le premier concurrent du favori Van der Poel pour lever les bras au bout de cette course longue de 253,1 kilomètres. A 84 kilomètres de l'arrivée, il était dans la roue du Néerlandais quand celui-ci a attaqué dès la première montée du Kemmelberg, célèbre mont flandrien et principale difficulté du parcours.

En 2020, le coureur de 28 ans avait profité d'un marquage excessif entre Van der Poel et son rival de toujours, le Belge Wout Van Aert, pour remporter Gand-Wevelgem. Sa victoire du jour, il ne la doit qu'à lui-même, à son panache, à sa résistance au vent, aux monts flandriens et aux chemins empierrés.

- L'équipe Lidl-Trek excellente -

Mais Van der Poel, impressionnant vainqueur de l'E3, les a essorés un par un: Tiller et Van Dijke ont lâché et Stuyven a crevé quand le coureur d'Alpecin a placé une deuxième attaque sur les chemins sinueux et empierrés qui donnent un air de Strade Bianche à cette classique.

Mais chaque montée a sa vérité. La deuxième ascension du versant Belvédère du Kemmelberg (1.500 m, 6,6% de moyenne, 16% maximum) n'a pas été le théâtre d'une nouvelle attaque de Van der Poel. Au contraire, Pedersen a semblé le plus fort à 52 kilomètres de l'arrivée.