Deuxième victoire en deux jours pour le Français Paul Lapeira, Tom Van Asbroeck 3e

Le Français Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) a remporté le Cholet Agglo Tour, course cycliste de catégorie 1.1, dimanche, après 204,7 km de course à Cholet. Tom Van Asbroeck (Israel Premier Tech Academy) a pris la troisième place.

La course a été marquée par une échappée de sept coureurs: Sil Van Daele (Bingoal-WB), les Français Kevin Avoine (Van Rysel-Roubaix) et Artus Jaladeau (CIC U Nantes Atlantique), les Espagnols Iker Mintegi Claver (Euskaltel-Euskadi) et Marti Marquez Roman (Kern Pharma), l'Australien Declan Irvine (Novo Nordisk) et le Danois Victor Enggaard (BHS-PL Beton Bornholm). Le regroupement général s'est opéré à 23 km de l'arrivée.

Lapeira succède au Néo-Zélandais Laurence Pithie au palmarès de cette course qui s'appelait Cholet Pays de la Loire jusqu'à l'an passé.