Dylan Teuns: "Je suis déçu, évidemment"

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) a joué son va-tout au dernier kilomètre du Grand Prix de Wallonie en se portant seul à l'avant de la course. Le Diestois de 31 ans a été repris et dépassé par le vainqueur espagnol Gonzalo Serrano dans la dernière ligne droite.

"Je suis déçu de ne pas avoir gagné, évidemment", a expliqué Dylan Teuns. "Le dernier virage, avant la ligne droite d'arrivée, est très difficile à négocier. Je suis arrivé dans ce virage avec trop de vitesse et j'ai dû freiner à fond, ce qui a permis à Serrano de revenir sur moi et de me battre au sprint où il est plus rapide que moi. Dommage. Je vais disputer le prochain Tour du Luxembourg où je pense trouver quelques arrivées qui vont me convenir. Ce sera ma dernière préparation pour mon programme italien de fin de saison avec comme grand objectif le Tour de Lombardie. Je suis en condition et prêt pour signer une belle fin de saison."