Elisa Balsamo s'impose au sprint devant Lotte Kopecky

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a devancé la championne du monde Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) au sprint et remporté le Trofeo Alberto Binda, course cycliste du WorldTour féminin, dimanche. L'Italienne s'est imposée après 140,5 km de course entre Maccagno con Pino e Veddasca et Cittiglio.