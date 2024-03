Ellen van Dijk s'offre un 2e bouquet après son accouchement

La triple championne du monde de contre-la-montre a bouclé le parcours en 13:22 et s'impose avec 19 et 24 secondes d'avance sur ses compatriotes Rejane Markus et Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike).

Ellen van Dijk, 37 ans, s'offre ainsi un second succès en l'espace de quelques jours, elle qui avait remporté le chrono du Tour d'Estrémadure dimanche.