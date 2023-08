En désaccord, Harm Vanhoucke quitte dsm-firmenich

Harm Vanhoucke, 26 ans, n'avait pas pris part aux championnats de Belgique le 25 juin terminant 82e un mois plus tôt à Gullegem, sa dernière course. Il avait abandonné au Giro lors de la 18e étape le 12 mai. Son palmarès est toujours vierge. Il avait rejoint DSM l'an dernier, et pour deux ans, en provenance de Lotto-Soudal.

"Nous comprenons que Harm veut être un finisseur pour aller chercher ses propres résultats", a déclaré le Néerlandais Rudi Kemna, directeur sportif de l'équipe dsm-firmenich. "Bien que nous ne croyions plus que ce soit le bon rôle pour Harm dans l'équipe, nous comprenons bien sûr sa position et ne voulons pas l'empêcher de saisir une nouvelle opportunité. Nous avons donc décidé de lui permettre de poursuivre sa carrière ailleurs."