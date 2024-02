Ethan Vernon remporte la 1re étape au sprint

À 19 km de l'arrivée, Mifsud s'est défait de Van Niekerk alors que le peloton avait réduit l'écart à 30 secondes. Le coureur français a finalement été repris à 1,4 km du but. La victoire s'est jouée au sprint et Vernon s'est montré le plus rapide devant son compatriote Sean Flynn (DSM-firmenich PostNL) et l'Italien Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels).

Vernon, 23 ans, signe sa première victoire de la saison dès son premier jour de course. Auteur du 9e succès de sa carrière, il en profite pour prendre la tête du classement général devant Flynn et Albanese.

La 56e édition du Tour des Alpes-Maritimes se termine déjà dimanche avec la 2e étape sur un parcours de 131,8 km entre Villefranche-sur-Mer et Vence. Anciennement nommée Tour des Alpes-Maritimes et du Var, la course est scindée en deux épreuves depuis cette année avec la Classic Var, une course d'un jour remportée vendredi par le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), et le Tour des Alpes-Maritimes.