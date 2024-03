Gerben Thijssen, 3e : "La forme est là"

"Lors du sprint, je me suis peut-être trop concentré sur Dylan Groenewegen. J'étais dans sa roue, mais je n'ai pas réussi à le remonter, contrairement à Luca Mozzato. Bien sûr, j'aurais aimé gagner à nouveau. Cela n'a pas marché mais les jambes sont là. La meilleure forme arrive au bon moment. Je me tourne vers la prochaine course, Bruges-La Panne, mercredi."

"Ma saison n'avait pas très bien commencé, mais cette victoire change tout", a avancé le vainqueur Luca Mozzato (Arkéa - B&B Hotels). "Je pense que c'est spécial de pouvoir gagner une course aussi difficile et épuisante, avec tout ce vent et ces rafales. C'est une façon très spéciale de courir avec tous ces éventails. C'était nerveux dès le départ. Le Mont Kemmel a été le premier grand test et cela a été la guerre dans les Moeres."