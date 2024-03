Gerben Thijssen et Jenthe Biermans 2e et 3e derrière Tesson après une course perturbée

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) et Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels) ont terminé 2e et 3e de la Roue Tourangelle (1.1), course cycliste qui est revenue au Français Jason Tesson (TotalEnergies). Un sprint massif a conclu la course disputée sur 200 kilomètres de Descartes à Tours dimanche en France.