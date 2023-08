Harm Vanhoucke quitte dsm-firmenich pour retourner chez Lotto Dstny

Plus tard dans la journée, Lotto Dsnty a annoncé le retour en son sein du coureur flandrien.

Harm Vanhoucke, 26 ans, n'avait pas pris part aux championnats de Belgique le 25 juin terminant 82e un mois plus tôt à Gullegem, sa dernière course. Il avait abandonné au Giro lors de la 18e étape le 12 mai. Son palmarès est toujours vierge. Il avait rejoint DSM l'an dernier, et pour deux ans, en provenance de Lotto-Soudal précisément.